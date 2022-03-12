Google запускає систему оповіщення про повітряну тривогу для українських користувачів Android

10 березня президент з міжнародних відносин Google Кент Вокер оновив інформацію в блозі компанії про допомогу українським громадянам. Серед інших заходів він анонсував запуск системи сповіщення про удари з повітря для місцевих жителів. Її додадуть до Android-смартфонів, якими користуються на території країни.





За словами іншого представника Google, новий інструмент заснований на системі екстреного сповіщення про землетруси, яка використовується в різних країнах. Дані отримуватимуть із державних джерел: програма не замінить нинішні системи безпеки, а їх доповнюватиме. Інструмент планують повністю розгорнути за кілька днів – вже після публікації анонсу він з’явився у частини користувачів.

Крім системи оповіщення компанія анонсувала ще кілька нових ініціатив для допомоги українцям. Серед них, наприклад, фінансова допомога компаніям з Польщі, які приймають більшу частину біженців, а також інструмент для Пошуку та Карт, який відзначає готелі та інші організації, де можуть тимчасово прийняти емігрантів.

Уокер також додав, що, незважаючи на відключення монетизації для росіян та блокування державних ЗМІ на ютубі та в Google Play, обмежувати доступ до безкоштовних сервісів на території Росії компанія не планує.

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