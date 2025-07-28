Telegram навчився визначати вік користувача по обличчю

У Telegram став доступний офіційний бот для підтвердження віку через сканування обличчя. Він вбудований в систему міні-додатків месенджера, верифікований командою Telegram і вже працює через меню налаштувань.

Знайти бот можна в розділі «Налаштування чатів» (або «Конфіденційність та безпека» в десктопному додатку) → «Матеріали 18+» (або «Матеріали делікатного характеру»). Поки що функція доступна лише в країнах, де цього вимагає законодавство. Наприклад, вона вже запущена у Великій Британії.

Зазначається, що бот побудований на власній технології Telegram і працює локально — зображення не залишають пристрій, не завантажуються на сервери і не передаються третім особам. Система визначає сам факт — чи менше користувачеві 18 років або більше. Для запуску потрібна камера, але не потрібна наявність Face ID або аналогічних технологій.

Процедура проходить один раз і дозволяє розблокувати контент, який Telegram вважає матеріалами для дорослих. Спроби обдурити систему за допомогою фотографій не проходять — механізм вміє відрізняти обличчя від зображення. Без ідентифікації такі матеріали будуть приховані, а доступ до них буде обмежений.