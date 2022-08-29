Viber зробить частину послуг платними та дозволить переказувати гроші

Японська компанія Rakuten Viber анонсувала одразу декілька нововведень. По-перше, послуги бота стануть платними для юридичних осіб. Так, наприклад ПриватБанк вже повідомив клієнтів, що з 30.08.2022 chat-bot припинить свою роботу, та перестане сповіщати власників карт через месенджер.





По-друге, через Viber можна буде здійснювати грошові перекази. Інсайдери повідомляють, що Viber давно хотіли почати працювати на світовому ринкові фінансових платежів.

Компанія запевнила, у найближчому майбутньому послуга стане доступною. Система міжнародних платежів знаходиться на етапі тестування. З’явиться вона спочатку не на всіх континентах, а лише у двох країнах. Далі поступово ця можливість пошириться по всьому світові.

Послуга стане доступною завдяки співпраці із компанією Rapyd Global Payments Network. Керівництво Rakuten Viber давно домовилось із Rapyd про інтеграцію у месенджер фінансових технологій, але до останнього зберігала це у секреті.

Це перший месенджер, який вирішив стати учасником фінансового ринку. До цього жодна подібна компанія не реалізовувала такі проєкти.

Алгоритм фінансових платежів — як це проходитиме

Користувачі додатком зберігатимуть гроші на мобільних гаманцях IBAN. Поповнювати його зможуть звичними способами. Перші перекази будуть доступними лиши у євро. Комісію сплачувати непотрібно — і це одна з найбільших переваг.

Viber вже розробляє алгоритм дій, який дозволить інтегрувати й інші валюти у систему переказів. Перші країни, які зможуть користуватись послугою це: Німеччина та Греція.

У довгостроковій перспективі компанія розраховує, що понад 70% користувачів месенджером по всьому світові (а це понад 4 млрд людей), зможуть без проблем користуватись мобільними переказами до 2026 року.