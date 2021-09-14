Ці Xiaomi не отримають новий Android 12. Xітові девайси визнані застарілими

У жовтні Google випустить стабільну версію Android 12, і провідні виробники вже працюють над його адаптацією для своїх пристроїв. Xiaomi, природно, не стоїть осторонь. Сьогодні в мережі з’явився список смартфонів бренду, які можуть розраховувати на оновлення прошивки.





Його опублікували китайські інсайдери, і хоч це не офіційний анонс Xiaomi, списку можна довіряти: джерело гарантує, що отримує інформацію від членів команди, відповідальної за розробку інтерфейсу MIUI.

Китайці зараз активно тестують Android 12 на новому планшеті Pad 5, флагманських смартфонах серій Mi 10/11, а також свіжих моделях дочірніх брендів Redmi і POCO. Є й чимало інших девайсах, на які прилетить апдейт, включаючи ігрове сімейство Black Shark.

У той же час без поновлення залишаться досить популярні моделі минулих років:

Mi 9/9 SE / 9 Lite

Mi 9T / 9T Pro

Mi CC9 / CC9 Meitu

Redmi K20 / K2 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G

POCO C3

POCO M2 / M2 Reloaded

Тут політика Xiaomi дуже засмучує. Два великих оновлення версії Android отримують тільки девайси під брендом Mi, а більш доступним Redmi і Poco належить один апдейт операційки. Тому хітовий Redmi Note 9 і його варіації 2020 року випуску залишаться на старій версії ОС і зможуть розраховувати лише на оновлення фірмового інтерфейсу MIUI.

Офіційної інформації з датою виходу Android 12 для пристроїв Xiaomi поки теж немає. Але інсайдери кажуть, що це станеться тільки в кінці 2021 року з релізом MIUI 13.