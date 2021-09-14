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Ці Xiaomi не отримають новий Android 12. Xітові девайси визнані застарілими

14.09.2021
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У жовтні Google випустить стабільну версію Android 12, і провідні виробники вже працюють над його адаптацією для своїх пристроїв. Xiaomi, природно, не стоїть осторонь. Сьогодні в мережі з’явився список смартфонів бренду, які можуть розраховувати на оновлення прошивки.


Його опублікували китайські інсайдери, і хоч це не офіційний анонс Xiaomi, списку можна довіряти: джерело гарантує, що отримує інформацію від членів команди, відповідальної за розробку інтерфейсу MIUI.

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Китайці зараз активно тестують Android 12 на новому планшеті Pad 5, флагманських смартфонах серій Mi 10/11, а також свіжих моделях дочірніх брендів Redmi і POCO. Є й чимало інших девайсах, на які прилетить апдейт, включаючи ігрове сімейство Black Shark.

У той же час без поновлення залишаться досить популярні моделі минулих років:

  • Mi 9/9 SE / 9 Lite
  • Mi 9T / 9T Pro
  • Mi CC9 / CC9 Meitu
  • Redmi K20 / K2 Pro / Premium
  • Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro
  • Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C
  • Redmi 9 Prime
  • Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G
  • POCO C3
  • POCO M2 / M2 Reloaded

Тут політика Xiaomi дуже засмучує. Два великих оновлення версії Android отримують тільки девайси під брендом Mi, а більш доступним Redmi і Poco належить один апдейт операційки. Тому хітовий Redmi Note 9 і його варіації 2020 року випуску залишаться на старій версії ОС і зможуть розраховувати лише на оновлення фірмового інтерфейсу MIUI.

Офіційної інформації з датою виходу Android 12 для пристроїв Xiaomi поки теж немає. Але інсайдери кажуть, що це станеться тільки в кінці 2021 року з релізом MIUI 13.

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