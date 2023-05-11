Google визнав баг, що включає прослуховування в WhatsApp

На початку травня користувач Twitter розповів про те, як WhatsApp на Android включає мікрофон і веде за ним прослуховування у фоновому режимі. У компанії Google визнали наявність цієї проблеми, яка виявилася багом операційної системи, повідомляє портал Engadget.

Заявою користувача зацікавився глава Twitter Ілон Маск , який ретвітнув повідомлення і заявив про те, що WhatsApp «не можна довіряти». Незабаром після цього представники WhatsApp відреагували на звинувачення, стверджуючи, що проблема криється в системі Android, а не в навмисному прослуховуванні розробників месенджера. Представники WhatsApp звернулися до Google із проханням провести розслідування.

Невдовзі Google підтвердили, що проблема, з якою зіткнувся користувач WhatsApp, обумовлена ​​багом панелі моніторингу конфіденційності в операційній системі Android.

Через це користувачі могли подумати, що програма отримувала доступ до їх мікрофона або камери у фоновому режимі, проте, як заявляється, насправді ж цього не відбувалося. Google активно працює над вирішенням цієї проблеми, яку буде виправлено найближчим оновленням Android.