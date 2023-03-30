Microsoft випустить “турбо” версію Windows

За даними Windows Central, компанія Microsoft працює над спрощеною версією операційної системи Windows.

Очікується, що проект, який може отримати назву Windows CorePC, буде легкою модульною ОС, призначеною для настільних комп’ютерів з підтримкою сучасних додатків.

Новинка може скласти конкуренцію ChromeOS від Google, оскільки вона буде орієнтована на досить слабкі комп’ютери або ноутбуки, а також сумісність з веб-додатками.

Зазначимо, що раніше Microsoft вже намагалася створити таку систему, назвавши її Windows 10X. Але в результаті проект був покинутий ще 2021 року.

Вважається, що Windows CorePC буде встановлена ​​в декількох розділах диска, що може сприяти швидшому оновленню ОС. Також очікується, що нова система буде оптимізована для мобільних процесорів, що зробить її придатною для використання на ноутбуках та планшетах.