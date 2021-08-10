Ці додатки перетворять ваші фото в картини абсолютно безкоштовно

Звичайні фільтри стали нудними? Тоді не пропустіть нагоду спробувати щось нове.





Справжнім художникам може і потрібні довгі години, щоб довести роботу до досконалості, але ми, прості люди, не можемо дозволити собі такої розкоші. І не потрібно, адже сьогодні є мобільні фоторедактори, які за дві секунди перетворять будь-яке зображення (так, і селфі теж).

Сьогодні ми розповімо про додатки з ефектами, стилізованими під художні напрями різних епох. Якщо ви знайомі з історією мистецтва, ви напевно впізнаєте в них кубізм, імпресіонізм і ін.

Навіщо такі фільтри потрібні? Перш за все фотографії з нестандартною обробкою урізноманітнюють вашу стрічку в Інстаграм. Вони ж стануть унікальним аватаром для соціальних мереж , який довго не захочеться міняти. А іноді фільтр з нестандартним ефектом – це саме те, що потрібно, щоб банальний знімок розкрив свій шарм.

PRISMA PHOTO EDITOR

При всьому різноманітті фоторедакторів Prisma не втрачає унікальності. Саме в цьому додатку вперше з’явилися мобільні фільтри, стилізовані під картини живописців.

Як і у всіх подібних програмах, для початку необхідно вибрати фотографію. У стрічці внизу ви побачите список доступних фільтрів (є платні і безкоштовні) з попереднім зображенням ефекту. Обробка займає близько 30 секунд. За цей час фотографія відправляється на сервер Prisma, проходить через нейронні мережі і повертається на пристрій користувача.

Вибравши ефект, проведіть пальцем вправо або вліво: інтенсивність буде змінюватися від 0 до 100 відсотків.

При бажанні можна скористатися і стандартними інструментами редагування, їх тут теж достатньо.

У платній версії доступно більше 300 фільтрів (доведеться вибрати тарифний план – 43 грн на місяць або 289 в рік), але можна обійтися і безкоштовною версією. У ній і так багато цікавого.

PICSART PHOTO & VIDEO EDITOR

Якщо ви хочете не просто застосовувати ефекти в два кліки, але ще і мати під рукою інструмент для більш-менш повноцінного редагування, спробуйте PiscArt. Крім базових налаштувань на кшталт експозиції та контрастності тут є розмиття фону, макети колажів, стікери та багато іншого.

Кількох хвилин буде достатньо, щоб підправити вихідне фото і підібрати для нього цікавий ефект. Серед фільтрів з кольорокорекцією є кілька стилізованих під картини й начерки олівцем.

Редагування відеофайлів теж підтримується.

GOART: ART PHOTO EDITOR

З перетворенням фотографій під твори мистецтва GoArt допомагає штучний інтелект. Результат має роздільну здатність 2880 на 2880 пікселів, проте обробка довга – до декількох хвилин.

За замовчуванням на фотографії залишається водяний знак. Прибрати його можна кількома способами: накопичити в додатку віртуальні монети або оновитися до преміум-версії.

На ваш вибір різні художні стилі від експресіонізму до структуралізму. Добротна роздільна здатність дозволяє відправляти оброблені фото на друк.

PHOTOLAB: ART PICTURE EDITOR

У цьому додатку величезний вибір художніх ефектів. Ви обов’язково знайдете серед них той самий.

PhotoLab – це відмінний варіант для користувачів соціальних мереж, які хочуть по-швидкому створити щось незвичайне. У додатку є інтеграція з популярними платформами для обміну контентом. Є й розділ, звідки можна почерпнути ідеї для натхнення і завантажити налаштування інших користувачів у вигляді пресетів.

PhotoLab керується штучним інтелектом. Багато операцій, наприклад, кадрування і базове редагування, виконуються одним кліком. Є тут і досить рідкісна функція «подвійна експозиція» для накладення двох і більше фото одне на інше.

INSTATOON: CARTOON AND ART CAM

Багато шанувальників додаток Instatoon має не дарма. Інструментів ретуші і корегування кольору в ньому не так вже й багато, зате художніх ефектів хоч відбавляй.

Завантажте зображення з галереї або зробіть знімок за допомогою вбудованої камери. Перегляньте список доступних фільтрів, виберіть відповідний. Стилів безліч – чорно-білі скетчі, картини маслом, комікси та ін.

Результат можна зберегти у вигляді звичайного зображення, GIF або відео. В додаток інтегрована можливість поділитися готовим знімком в мережі.

BECASSO: PHOTO TO PAINTING APP

Додаток BeCasso до відмови набито фільтрами преміум-класу. Ви дізнаєтеся фірмові стилі Ван Гога, Пікассо та інших знаменитих майстрів.

В обробці немає ніяких складних нюансів. Завантажуєте фотографію, вибираєте один з фільтрів. При бажанні перед застосуванням фільтра фотографію можна підправити, але в BeCasso більшість інструментів ручного редагування доступні за передплатою, тому про кольорокорекцію краще подбати заздалегідь в іншому редакторі.

BeCasso є партнером сервісу друку листівок MyPostCard. За невелику плату додаток роздрукує листівку з вашої фотографії та відправить її в будь-яку точку світу.

Інше партнерство з CanvasPop дає можливість замовляти футболки і плакати з вашими зображеннями, але толку від нього небагато: з українськими користувачами сервіс не працює.

ВИСНОВОК

Як тільки ви почнете використовувати смартфон для творчості, ви здивуєтеся, скільки цікавих прийомів можна освоїти при обробці фотографій. Звичайними фільтрами з кольорокорекцією справа не обмежується: завдяки штучному інтелекту і нейронним мережам вам доступні складні та незвичайні ефекти. А застосовуються вони всього за кілька кліків.