Microsoft раптово припинила примусове оновлення Windows 10 до Windows 11

Microsoft змінила поведінку оновлення KB5001716 для Windows 10 і Windows 11 — тепер воно більше не встановлює нові версії Windows 11. Замість примусових оновлень система буде лише показувати повідомлення про завершення підтримки та несумісне обладнання.

Раніше цього тижня стало відомо, що Microsoft без повідомлення користувачів встановлює оновлення KB5001716 на комп’ютери з Windows 10 і Windows 11. Основним завданням цього оновлення було примусове оновлення систем до новішої версії Windows, якщо встановлена версія наближається до закінчення терміну підтримки.

Разом з попередніми оновленнями безпеки та інсталяційними патчами (KB5062233, KB5060843, KB5062197 і KB5061090), Microsoft також тихо поширювала KB5001716. Компанія стверджує, що повідомлення від цього оновлення враховують режими «Не турбувати», «Ігровий», «Повноекранний» і «Фокусування уваги».

У світлі майбутнього завершення підтримки Windows 10 в жовтні 2025 року, Microsoft активізувала зусилля з переведення користувачів на Windows 11. У цьому їй допомагають і партнери, такі як ASUS, AMD і Dell, а також урядові організації, які почали попереджати користувачів про припинення підтримки Windows 10.

До недавнього часу оновлення KB5001716 поширювалося навіть на непідтримувані версії Windows 10, такі як 2004, 20H2 і 21H1. Зараз воно застосовується тільки до Windows 10 21H2 і 22H2, а також до Windows 11 версії 21H2.