Стало відомо, як оновлення Windows може зламати ваш принтер

Люди поскаржилися на офіційний патч для вразливості PrintNightmare: він виявився неефективний і «шкідливий» для підключеної до ПК техніці.





Критичний баг PrintNightmare, недавно виявлений в складі Windows Print Spooler (spoolsv.exe), дозволяє іншим користувачам дистанційно керувати вашим комп’ютером. Microsoft раніше випустила екстрений патч KB5004945 для усунення проблеми, але люди, які встановили його, виявили, що з’єднання з їх принтером перестало працювати. Йдеться про принтери етикеток Zebra та інше обладнання.

«Нам відомо про проблему з друком, викликану оновленням Windows KB5004945 від 6 липня, яке торкнулося принтерів декількох марок. Корпорація Microsoft вивчила цю проблему і планує випустити оновлення, що усуває її, протягом наступних 1-2 робочих днів», – йдеться в заяві Zebra.

Зараз проблема з непрацюючими принтерами може бути вирішена лише відкочуванням оновлення або перевстановленням принтера з правами адміністратора.

Баг PrintNightmare настільки серйозний, що Microsoft екстрено надала виправлення для всіх вразливих версій Windows, які вона все ще підтримує (Windows 7, 8.1 і кілька випусків Windows Server на додаток до Windows 10). При цьому кілька дослідників безпеки виявили, що ці виправлення неповні – вразливість все ще можна експлуатувати.