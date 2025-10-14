Facebook повертає пошук роботи у свій додаток

Facebook знову робить крок у напрямку практичних функцій. Після років експериментів і змін американська соцмережа вирішила відродити один зі своїх колишніх інструментів — пошук роботи. Цього разу функція повертається у оновленому вигляді, і користувачі напевно оцінять її зручність.

У минулому Facebook уже мав розділ з вакансіями, доступний і в Україні. Тепер компанія вирішила відродити цю ідею, інтегрувавши її безпосередньо у Marketplace — популярну секцію з оголошеннями. Там користувачі зможуть переглядати пропозиції роботи, фільтрувати їх за категоріями, відстанню або типом зайнятості. Вакансії також з’являтимуться у групах та на сторінках компаній.

Шукачі роботи зможуть зв’язатися з роботодавцем через Messenger або переглянути сторінку компанії, щоб дізнатися більше про її діяльність. Частина оголошень може надходити від зовнішніх партнерів, і тоді Facebook автоматично перенаправить користувача на відповідний сайт. Соцмережа також запроваджує персоналізацію результатів — система аналізуватиме попередні пошуки користувача й пропонуватиме найбільш релевантні вакансії. Це має зробити пошук роботи простішим та швидшим.

Facebook підкреслює, що пропозиції роботи будуть доступні лише користувачам, яким виповнилося 18 років. Наразі функція проходить тестування у вибраних містах США, але якщо результати будуть позитивними, компанія розширить її на інші країни, зокрема Польщу, де колись уже існував розділ «Оголошення про роботу».

Нові можливості отримають не лише шукачі, а й роботодавці. Facebook дозволить створювати оголошення як із бізнес-акаунта, так і з особистого профілю. Це означає, що публікувати вакансії зможуть не лише компанії, а й приватні особи, які шукають помічників для разових або регулярних завдань — від садових робіт до вигулу собак.

Платформа також попереджає про ризики шахрайства. У розділі допомоги Facebook можна знайти поради, як розпізнати фейкові вакансії та уникнути експлуатації. Соцмережа сподівається, що повернення функції пошуку роботи допоможе користувачам не лише знайти нове місце праці, а й зробить Facebook більш корисним у повсякденному житті.