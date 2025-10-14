Вийшов Vivo Pad 5e: єдиний планшет бренду на чіпі Snapdragon

Vivo представила новий планшет Pad 5e — найдоступнішу модель у своїй лінійці, яка при цьому стала єдиною, оснащеною процесором Snapdragon.

Пристрій працює на чіпі Snapdragon 8s Gen 3 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1 об’ємом до 512 ГБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 10 000 мАг, який підтримує швидку зарядку до 44 Вт.

Лицьову панель Vivo Pad 5e займає 12,05-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2800х1968 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і підтримкою 1,07 млрд кольорів. Корпус товщиною 6,6 мм робить девайс зручним у повсякденному використанні, а велика графітова система охолодження площею 32 200 кв. мм допомагає підтримувати стабільну продуктивність під час важких ігор. Також додано режим Game Live Assistant, який оптимізує систему під час трансляцій і навантажень.

Камери тут досить прості: основна на 8 Мп і фронтальна на 5 Мп, але з підтримкою портретної і нічної зйомки. Також в пристрої є Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 і швидкий порт USB-С (3.2 Gen 1).

Ціни в Китаї стартують від 1999 юанів (~$275) за версію 8/128 ГБ і доходять до 2999 юанів (~$420) за конфігурацію 16/512 ГБ. Продажі стартують 17 жовтня.