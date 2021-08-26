Названо кращі програми-караоке для Android

Додатки-караоке для Андроїд дозволяють займатися співом в будь-який зручний час. Співайте на самоті вдома, щоб підтягнути вокальні навички, або влаштуйте веселу вечірку з друзями. А допоможуть в цьому кращі програми-караоке для Андроїд.





Співають всі, тільки володарі відмінного голосу роблять це на сцені, а ті, кому ведмідь наступив на вухо, змушені задовольнятися співом в душі. Якщо ви захоплені співом або хочете підтягти свої вокальні навички, встановіть на телефон додаток-караоке і співайте тоді, коли вам зручно або є настрій виконати улюблений хіт.

Ми відібрали найкращі програми-караоке, які допоможуть реалізувати вокальні здібності або розважитися з друзями.

MiXiT – Співайте караоке

Додаток пропонує великий вибір музичних композицій різних жанрів, від популярних пісень до світових хітів. А ось з піснями українською чи російською мовою біда – вони в MiXiT не представлені. Але користувач може завантажити свої музичні треки і перетворити їх в караоке за допомогою вбудованої в програму функції видалення вокалу.

Можна записувати аудіо і відео своїх виступів, додаючи до них різні ефекти і фільтри, а також ділитися ними в соціальних мережах і месенджерах.

плюси:

Великий вибір музичних композицій різних жанрів.

Можливість завантаження своїх треків.

Функція видалення вокалу.

Можливість використання ефектів і музичних фільтрів.

мінуси:

Немає пісень українською чи російською мовами.

Smule співай караоке з друзями і попартистами

Додаток являє собою соціальну мережу для любителів співу. Кожен користувач отримує профіль, де може поставити аватарку і розповісти про себе. У профілі зберігаються і особисті аудіозаписи. У Smule можна заводити нових друзів або запросити приєднатися до сервісу близьких. Є можливість листування з іншими користувачами і коментування виступів.

Додаток пропонує великий каталог пісень на будь-який смак, в тому числі і російськомовних. Є й популярні хіти, і ретро, ​​і рок. Композиції відсортовані за жанрами і популярністю. Щоб знайти потрібну пісню, можна використовувати функцію пошуку за каталогом.

Безкоштовно користувачі можуть лише приєднатися до інших учасників. Щоб заспівати і створити свій запис виступу, потрібна підписка. Після завершення запису на нього можна накласти вибрані ефекти. Після цього він зберігається в профілі, де його можуть прослухати і оцінити друзі і підписники.

плюси:

Великий каталог зарубіжних і російськомовних пісень.

Соціальна мережа, яка об’єднує цінителів караоке і допомагає знайти друзів по захопленню.

Можливість створення власного музичного треку і відеоролика.

Приємне візуальне оформлення.

мінуси:

Для повного доступу до всього каталогу параметри недоступні без передплати.

Іноді трапляються технічні неполадки зі звуком.

StarMaker Співай караоке безкоштовно

Ще один не просто додаток для любителів караоке, а ціла соціальна мережа. Якщо хочеться поділитися своїми досягненнями в співі з іншими, в StarMaker можна створювати і редагувати аудіозаписи своїх виступів, вести прямі ефіри і співати дуетом з друзями, рідними або колегами. Зручний і досить зрозумілий інтерфейс, а також велика фонотека музики різних жанрів допоможуть створити хіти у вашому виконанні.

плюси:

Непоганий вибір музичних треків різних жанрів, в тому числі і російською мовою.

Доступ до соціальної мережі з можливістю заводити підписників і вести прямі ефіри.

Можна записувати і редагувати треки в своєму виконанні, редагувати їх і накладати відеоефекти.

Зручний інтерфейс.

мінуси:

Фонотека рідко поповнюється.

Караоке онлайн співати – запис

Додаток з невеликою фонотекою, який підійде для тих, хто тільки освоює спів і не хоче розбиратися з великою кількістю налаштувань. Інтерфейс в Караоке онлайн простий і зрозумілий – потрібно вибрати пісню і натиснути на кнопку «Співати». Тут немає можливості додавання ефектів і фільтрів, але можна записувати свої виступи у вигляді аудіофайлів. Програму можна використовувати в якості тренажера співу.

плюси:

Простий і зрозумілий інтерфейс.

Є можливість запису своїх виступів.

мінуси: