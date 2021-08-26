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Названо кращі програми-караоке для Android

26.08.2021
2 хв. на прочитання

Додатки-караоке для Андроїд дозволяють займатися співом в будь-який зручний час. Співайте на самоті вдома, щоб підтягнути вокальні навички, або влаштуйте веселу вечірку з друзями. А допоможуть в цьому кращі програми-караоке для Андроїд.


Співають всі, тільки володарі відмінного голосу роблять це на сцені, а ті, кому ведмідь наступив на вухо, змушені задовольнятися співом в душі. Якщо ви захоплені співом або хочете підтягти свої вокальні навички, встановіть на телефон додаток-караоке і співайте тоді, коли вам зручно або є настрій виконати улюблений хіт.

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Ми відібрали найкращі програми-караоке, які допоможуть реалізувати вокальні здібності або розважитися з друзями.

MiXiT – Співайте караоке

MiXiT – Пойте Kараоке
MiXiT – Пойте Kараоке
Завантажити QR-Code
MiXiT – Пойте Kараоке
Developer: Sphereo
Price: Free
  • MiXiT – Пойте Kараоке Screenshot
  • MiXiT – Пойте Kараоке Screenshot
  • MiXiT – Пойте Kараоке Screenshot
  • MiXiT – Пойте Kараоке Screenshot
  • MiXiT – Пойте Kараоке Screenshot
  • MiXiT – Пойте Kараоке Screenshot

Додаток пропонує великий вибір музичних композицій різних жанрів, від популярних пісень до світових хітів. А ось з піснями українською чи російською мовою біда – вони в MiXiT не представлені. Але користувач може завантажити свої музичні треки і перетворити їх в караоке за допомогою вбудованої в програму функції видалення вокалу.

Можна записувати аудіо і відео своїх виступів, додаючи до них різні ефекти і фільтри, а також ділитися ними в соціальних мережах і месенджерах.

плюси:

  • Великий вибір музичних композицій різних жанрів.
  • Можливість завантаження своїх треків.
  • Функція видалення вокалу.
  • Можливість використання ефектів і музичних фільтрів.

мінуси:

  • Немає пісень українською чи російською мовами.

Smule співай караоке з друзями і попартистами

Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами
Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами
Завантажити QR-Code
Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами
Developer: Smule
Price: Free
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot
  • Smule: пой караоке с друзьями и поп-артистами Screenshot

Додаток являє собою соціальну мережу для любителів співу. Кожен користувач отримує профіль, де може поставити аватарку і розповісти про себе. У профілі зберігаються і особисті аудіозаписи. У Smule можна заводити нових друзів або запросити приєднатися до сервісу близьких. Є можливість листування з іншими користувачами і коментування виступів.

Додаток пропонує великий каталог пісень на будь-який смак, в тому числі і російськомовних. Є й популярні хіти, і ретро, ​​і рок. Композиції відсортовані за жанрами і популярністю. Щоб знайти потрібну пісню, можна використовувати функцію пошуку за каталогом.

Безкоштовно користувачі можуть лише приєднатися до інших учасників. Щоб заспівати і створити свій запис виступу, потрібна підписка. Після завершення запису на нього можна накласти вибрані ефекти. Після цього він зберігається в профілі, де його можуть прослухати і оцінити друзі і підписники.

плюси:

  • Великий каталог зарубіжних і російськомовних пісень.
  • Соціальна мережа, яка об’єднує цінителів караоке і допомагає знайти друзів по захопленню.
  • Можливість створення власного музичного треку і відеоролика.
  • Приємне візуальне оформлення.

мінуси:

  • Для повного доступу до всього каталогу параметри недоступні без передплати.
  • Іноді трапляються технічні неполадки зі звуком.

StarMaker Співай караоке безкоштовно

StarMaker: Пой караоке бесплатно
StarMaker: Пой караоке бесплатно
Завантажити QR-Code
StarMaker: Пой караоке бесплатно
Developer: StarMaker Interactive
Price: Free
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot
  • StarMaker: Пой караоке бесплатно Screenshot

Ще один не просто додаток для любителів караоке, а ціла соціальна мережа. Якщо хочеться поділитися своїми досягненнями в співі з іншими, в StarMaker можна створювати і редагувати аудіозаписи своїх виступів, вести прямі ефіри і співати дуетом з друзями, рідними або колегами. Зручний і досить зрозумілий інтерфейс, а також велика фонотека музики різних жанрів допоможуть створити хіти у вашому виконанні.

плюси:

  • Непоганий вибір музичних треків різних жанрів, в тому числі і російською мовою.
  • Доступ до соціальної мережі з можливістю заводити підписників і вести прямі ефіри.
  • Можна записувати і редагувати треки в своєму виконанні, редагувати їх і накладати відеоефекти.
  • Зручний інтерфейс.

мінуси:

  • Фонотека рідко поповнюється.

Караоке онлайн співати – запис

Караоке онлайн : петь & запись
Караоке онлайн : петь & запись
Завантажити QR-Code
Караоке онлайн : петь & запись
Developer: Aloha Std
Price: Free
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot
  • Караоке онлайн : петь & запись Screenshot

Додаток з невеликою фонотекою, який підійде для тих, хто тільки освоює спів і не хоче розбиратися з великою кількістю налаштувань. Інтерфейс в Караоке онлайн простий і зрозумілий – потрібно вибрати пісню і натиснути на кнопку «Співати». Тут немає можливості додавання ефектів і фільтрів, але можна записувати свої виступи у вигляді аудіофайлів. Програму можна використовувати в якості тренажера співу.

плюси:

  • Простий і зрозумілий інтерфейс.
  • Є можливість запису своїх виступів.

мінуси:

  • Багато реклами.
  • Досить бідна фонотека.
  • Немає пісень українською і російською мовами.

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26.08.2021
2 хв. на прочитання

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