Як легко і просто можна відновити видалені фото на вашому Android смартфоні

Часом бувають ситуації, коли ми випадково щось видаляємо зі свого смартфона. Зазвичай це виникає, коли нам потрібно очистити наш телефон від зайвих фото, але в один момент ми видаляємо щось потрібне і важливе. Відповідно виникає потреба відновити цей файл. Але як це зробити? Зараз ми дізнаємося, як легко і просто можна відновити видалені фото на своєму Android смартфоні.





Перед початком процедури відновлення слід подивитися, чи не збереглася десь копія цього файлу на вашому пристрої, або хмарному сховищі.

Якщо у вас встановлений Google диск, або ж Google Фото, OneDrive, то рекомендуємо заглянути спочатку туди. При установці цих додатків, вони пропонують включити синхронізацію зі смартфоном. І якщо вона включена, то більш імовірно, що ваші видалені фото все ще там. І ми можемо відшукати важливий файл без всякого відновлення.

Але а якщо фото встигли і звідти зникнути, то слідуємо простому і зрозумілому методу відновлення.

Також слід не забути перевірити кошик хмарних сервісів, або свого смартфона. Але це допоможе тільки якщо ви недавно видалили потрібне фото. В кошику вони зберігаються 30 днів, після чого зникають.

Простий метод відновити видалені фото на вашому Android смартфоні

Зазначимо відразу, що ми будемо використовувати безкоштовні програми для відновлення фото. Системних методів, на жаль, немає.

1. Відновлення видалених фото, які були на карті пам’яті

Перше, що нам потрібно – це підключити нашу карту пам’яті до комп’ютера. Зробити це можна за допомогою вбудованого порту на ноутбуці (він є майже на всіх нових моделях), або ж купити спеціальний картрідер. Коштує він недорого.

Як тільки наша флешка підключена до пк, успішно пропускаємо всі повідомлення про помилки та інше. Далі, беремо одну з наступних програм і за допомогою декількох кліків відновлюємо видалені фото.

Ось програми: PhotoRec, Transcend RecoverX, DMDE.

2. Відновлення видалених фото, які були на внутрішній пам’яті смартфона

Тут буде трохи складніше. З відомих програм, що дозволяють відновити фото, які зберігалися на внутрішній пам’яті, варто виділити одну – DiskDigger Photo Recovery. Ця програма найефективніша і проста. Якщо з нею не вдалося, то можете пошукати інші додатки з подібним функціоналом.

Не варто забувати, що такі маніпуляції допоможуть тільки, якщо ви не робили скидання смартфона до заводських налаштувань, а фото видалялися вручну. В іншому випадку, знадобиться дуже багато часу, щоб спробувати відновити фото, але успіх не гарантований.