Українські програмісти написали софт до біонічного протезу на основі штучного інтелекту

Українські інженери розробили програмне забезпечення для біонічних протезів із використанням штучного інтелекту. Цей проєкт став переможцем міжнародної премії Hitachi Inspiration of the Year Award. Нагороду у 6000 євро команда передає на потреби реабілітаційного центру Unbroken.

Інженери GlobalLogic розробили менеджмент-систему для управління та налаштування біонічного протезу, а також алгоритми з використанням машинного навчання. Також команда інженерів створила веб-платформу для подачі заявки пацієнтом на протезування.

Ця розробка полегшує життя пацієнта як на організаційному рівні, так і на рівні освоєння використання біонічного протезу.

Нагороду у 6 000 євро розробники вирішили передати реабілітаційному центру Unbroken для протезування військових. За різними даними, протезування потребують щонайменше 20 000 людей в Україні.

Безпосередньо біонічний протез не є розробкою GlobalLogic, а є проєктом партнерів – компанії Allbionic.

Про нагороду

Премія Hitachi Inspiration Award покликана привернути увагу до ключових цінностей компанії — гармонії, щирості та новаторського духу. Премія відзначає проєкти компаній групи Hitachi в різних сферах. Місія кожного проєкту — це внесок у життя суспільства через унікальні технології та рішення найвищої якості.