Чіпси зеленого кольору наробили галасу в мережі

На Reddit став популярним пост автора VanillaMinus78. Користувач поділився фото несподіваної знахідки. Він натрапив на неї, коли їв чіпси.

На прикладеному знімку видніється невеликий зелений об’єкт. За формою він нагадує звичайну картопляну скибочку, але його неприродно яскравий колір виглядає лякаючим.

Пост із “зеленим монстром”, як знахідку прозвали в коментарях, швидко став популярним. Він набрав 13 тис. лайків і 1,4 тис. коментарів. Користувачі гадають, що це і як воно потрапило в закриту пачку чипсів. Його безпека теж викликала в декого запитання.

“Якщо ти з’їси це, то перетворишся на черепашку-ніндзя”, – йдеться в одному з найзалайканніших коментарів.

Секрет розкрито

На щастя, серед тих, хто залишив відгуки, є людина з галузі харчової промисловості. Користувач розповів, що зелене щось – маркований шматочок для визначення швидкості переміщення олії у фритюрниці. Зазвичай такі скибочки “виловлює” автоматизований апарат, тому їх не можна побачити в пачках чіпсів.