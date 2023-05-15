Windows 11 Mobile показали на відео

Пройшло більше семи років з того часу, як Microsoft представила останню Lumia, а три роки тому компанія повністю припинила підтримку Windows 10 Mobile. У Редмонді поралися з новою мобільною системою під внутрішньою назвою Andromeda для складного смартфона Surface Duo, але в результаті поставили в пристрій Android і скасували всі роботи над мобільними ОС.

Але що, якби історія склалася інакше? Блогер AR 4789, відомий своїми концептами операційних систем, показав, як може виглядати мобільна версія Windows 11 Mobile.

Концепт Windows 11 на смартфонах використовує більшість елементів, знайомих нам за настільною версією ОС. Домашній екран складається з іконок програм упереміш з віджетами, а внизу розташована панель з трьома іконками — для відкриття пошуку, вкладки багатозадачності та меню «Пуск». Останнє пропонує доступ до всіх встановлених на смартфон програм, а також рекомендованих файлів.

З поступовим впровадженням чіпсетів ARM у ноутбуки, ентузіастам, ймовірно, не складе проблеми модифікувати Windows 11 для роботи на смартфонах. Але сама Microsoft навряд чи знову увійде до цієї річки. На даний момент компанія дотримується стратегії проникнення на конкуруючі платформи через програми та послуги.