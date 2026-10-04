Google готує порятунок для тих, хто забув PIN-код: смартфон можна буде розблокувати без скидання

Згадки про функцію Unlock with Google Account знайшли в коді Android 17 QPR2 Beta 5. На неї звернули увагу фахівці Android Authority, які дослідили тестову збірку системи. Поки що опція не працює, але її опис уже пояснює задум Google.

Новий пункт розмістили в розділі налаштувань розблокування — поруч із PIN-кодом, паролем та іншими способами входу. Згідно з описом, користувач зможе повернути доступ до смартфона за допомогою пов’язаного з ним акаунта Google. Судячи з показаного інтерфейсу, це буде додаткова можливість, яку можна ввімкнути за бажанням.

Нині забутий код блокування може коштувати власнику всіх локальних даних. Зокрема, для Pixel Google пропонує в такій ситуації стерти пристрій і налаштувати його заново. Фотографії, завантажені файли та дані застосунків без резервної копії після цього зникають.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Відновити можна лише те, що було збережено заздалегідь. До того ж для повернення частини резервних даних може знадобитися PIN-код або графічний ключ, який використовувався на момент створення копії. Тому можливість просто зняти блокування суттєво спростила б відновлення доступу.

Схоже рішення вже існувало в Android 4.4 KitKat і старіших версіях: через акаунт Google можна було скинути забутий графічний ключ. Згодом цю опцію прибрали. Нинішня перевірка облікового запису після скидання, відома як Factory Reset Protection, має інше завдання — завадити сторонній людині користуватися очищеним смартфоном. Зберегти файли вона не допомагає.

Як саме працюватиме нове розблокування та які перевірки проходитиме власник, поки невідомо. Google також не оголосила дату запуску. Наявність пункту в тестовій збірці ще не гарантує, що він потрапить до найближчого стабільного оновлення Android.