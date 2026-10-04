Google готовит решение для тех, кто забыл PIN-код: смартфон можно будет разблокировать без сброса настроек

Упоминания о функции «Unlock with Google Account» обнаружили в коде Android 17 QPR2 Beta 5. На неё обратили внимание специалисты Android Authority, которые изучили тестовую сборку системы. Пока что эта опция не работает, но её описание уже раскрывает замысел Google.

Новый пункт добавили в раздел настроек разблокировки — рядом с PIN-кодом, паролем и другими способами входа. Согласно описанию, пользователь сможет восстановить доступ к смартфону с помощью привязанной к нему учетной записи Google. Судя по показанному интерфейсу, это будет дополнительная функция, которую можно включить по желанию.

Сегодня забытый код блокировки может стоить владельцу всех локальных данных. В частности, для Pixel Google предлагает в такой ситуации удалить данные с устройства и настроить его заново. Фотографии, загруженные файлы и данные приложений, для которых не создана резервная копия, после этого исчезают.

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Восстановить можно только то, что было сохранено заранее. К тому же для восстановления части резервных данных может потребоваться PIN-код или графический ключ, который использовался на момент создания копии. Поэтому возможность просто снять блокировку значительно упростила бы восстановление доступа.

Похожая функция уже существовала в Android 4.4 KitKat и более ранних версиях: через аккаунт Google можно было сбросить забытый графический пароль. Впоследствии эту опцию удалили. Нынешняя проверка учетной записи после сброса, известная как Factory Reset Protection, преследует иную цель — помешать постороннему лицу пользоваться очищенным смартфоном. Сохранить файлы она не помогает.

Как именно будет работать новая функция разблокировки и какие проверки предстоит пройти владельцу, пока неизвестно. Google также не объявила дату запуска. Наличие этой функции в тестовой сборке ещё не гарантирует, что она войдёт в ближайшее стабильное обновление Android.