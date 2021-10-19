Стало відомо, як можна суттєво зменшити витрату заряду батареї смартфонів Xiaomi

Кожен користувач Android-смартфона хоче простих і зрозумілих рішень, особливо коли мова заходить про налаштування. Але власники Xiaomi, як ніхто інший знають, що дрібниць у цій справі не буває.





Ми вирішили зібрати для вас список з недооцінених (на наш погляд) налаштувань MIUI, які допоможуть домогтися більшого часу роботи і в цілому позитивно вплинути на взаємодію з вашим телефоном.

Екран

Кожен з вас знає, що при включеній функції автояскравість батарея смартфона швидше розряджається, в тому числі через постійну роботу датчика, який стежить за освітленням. І вже точно ви напевно розумієте, що чим яскравіше «світить» екран, тим менше часу пропрацює смартфон від одного заряду.

Але чи замислювалися ви коли-небудь, за рахунок чого зображення на екрані стає більш насиченим? Правильно, на діоди подається більше енергії та інтенсивність підсвічування кожного з них збільшується, а значить більш насичене зображення буде швидше розряджати смартфон.

Якщо зайти в «Налаштування» -> Екран -> Колірна схема, ви побачите, кілька варіантів кольору дисплея, серед яких є і «Насичені».

Таким чином, якщо вибрати «Стандарт», і налаштувати комфортний відтінок, то екран з чисто фізичних причин буде менше витрачати заряд акумулятора.

Активність додатків і служб

Багато хто помилково думає, що налаштування «Фонової активності» цілком достатньо для того, щоб програми не заважали нормальній роботі системи. Але давайте не забувати, що MIUI це перш за все оболонка, а базові принципи Android куди важливіше (принаймні так вважає ваш телефон).

Рекомендуємо зайти в «Налаштування» -> Повідомлення і Центр управління -> Повідомлення додатків і відключити можливість отримання повідомлень від програм, які в принципі не повинні цього робити.

В результаті кожен з відключених додатків не витрачатиме ресурси системи, заряд батареї та інтернет, що знову ж таки дозволить домогтися більшої автономності, тим більше, що після оновлень, багато які з системних додатків знову отримають можливість надсилати повідомлення.

Після цього рекомендуємо повернутися в «Налаштування», далі пункт «Підключення і загальний доступ» і перевірити чи відключені можливості: Mi Share, Трансляція, Бездротовий дисплей і обмін з оточенням.

Справа в тому, що спільна витрата цих служб (при постійній активності) перевищує витрату «Помічника Wi-Fi», а так само на деяких моделях смартфонів з MIUI 12.5, вони можуть перешкоджати нормальному «засипанню» телефону, через помилки в роботі планувальника системи.