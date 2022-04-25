У Windows 11 знайшли «режим бога»

У Windows 11 є секретний режим, який дозволяє керувати всіма параметрами ОС. Про це повідомляє видання XDA-Developers.





За словами авторів медіа, нову опцію умовно називають режимом бога (God Mode). Журналісти розповіли, що знайшли це налаштування в нових версіях Windows 11, вона дозволяє отримати швидкий доступ до всіх параметрів операційної системи. Для включення режиму фахівці порадили створити порожню папку на робочому столі.

Автори зазначили, що порожній каталог має отримати певну назву – GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Після того, як потрібна папка створена, потрібно двічі клацнути на неї – після цього відкриється вікно, в якому можна буде побачити всі параметри ОС Microsoft . “Всього є 211 елементів, але це число може змінюватись в залежності від версії Windows, що використовується”, – пояснили журналісти.

У матеріалі йдеться, що зазвичай для доступу до розширених налаштувань потрібно відкрити меню “Пуск” і зробити кілька операцій. Ярлик “режиму бога” дозволяє отримати миттєвий доступ до всіх параметрів операційної системи. За бажанням, кожну з більш ніж 200 налаштувань можна перенести на робочий стіл у вигляді ярлика для швидкого доступу.