Як активувати індикатор сповіщень та функцію Always on Display на будь-якому смартфоні

Якщо ви користувалися смартфонами 5-10 років тому, то ви добре пам’ятаєте, що повідомлення на телефон ми отримували через моргаючий LED індикатор. Наприклад, після отримання SMS індикатор починав блимати, і ми, не включаючи екран, могли відразу зрозуміти, що нам прийшло повідомлення.





При цьому індикатор мав кілька кольорів, і за кольором ми могли визначити, від якого додатку прийшло повідомлення. Також на деяких моделях можна було призначати колір індикатора певного додатка.

Загалом, це було зручно, зрозуміло, і майже не витрачало заряд батареї. Але часи змінилися. LED індикатори пішли в минуле. Виробники пропонують нам інші рішення для отримання повідомлень. Але все зводиться до того, що так чи інакше нам доведеться тапати по екрану, або повідомлення буде світити і витрачати заряд батареї.

Але є рішення повернути ті самі LED повідомлення на сучасні смартфони, звичайно не в первозданному вигляді, а на дисплеї. При цьому вони будуть гнучко налаштовуватися, виглядати як LED повідомлення, і споживати лише соту частку заряду батареї.

Для цього нам потрібно буде завантажити невеликий додаток, посилання на нього буде в кінці статті. Встановлюємо APK файл і запускаємо. Насамперед дайте додатку необхідні дозволи і відключіть оптимізацію роботи для нього.

Після цих налаштувань додаток буде працювати коректно і без затримок.

Після цього виберіть програми, від яких хочете отримувати повідомлення на заблокованому екрані. Крім цього, можете відразу налаштувати колір повідомлень.

Також радимо пройтися по налаштуванню. Збільшити час показу повідомлення (таймер зупинки), включити повідомлення про пропущені дзвінки та збільшити розмір значка, аж надто він маленький за замовчуванням.

Тепер ваш смартфон буде показувати на вимкненому екрані повідомлення від тих додатків, що ви вказали.

Вбудована функція Самсунгів Always on Display має схожий функціонал, але все одно це не те.

До речі, на AMOLED дисплеях буде ще менша витрата батареї.

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