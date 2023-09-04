Huawei випустить “вбивцю” Windows вже наступного року

Huawei, відомий своїми інноваціями у світі технологій, готує новий сюрприз для своїх користувачів.

Згідно з останніми даними, компанія планує випустити власну версію операційної системи для ПК, яка стане конкурентом популярної Windows.

Операційна система, відома як HarmonyOS, була представлена ​​Huawei у серпні 2019 року. Ця система заснована на мікроядрі та призначена для роботи у різних сценаріях, забезпечуючи безшовну взаємодію між різними пристроями.

Нещодавно CEO компанії Deep Hong Digital Industry Development доктор Ван Ченлу підтвердив у своєму мікроблозі, що версія HarmonyOS для ПК з’явиться на ринку в 2024 році.

Це нововведення може стати серйозним викликом для лідерів ринку операційних систем. Особливо враховуючи досвід та ресурси Huawei у галузі розробки програмного забезпечення.

Однак важливо відзначити, що це справедливо для ринку Китаю. Навряд чи дітище Huawei зможе всерйоз поборотися з таким надпопулярним гігантом як Windows десь у Європі чи США.