Bloomberg попередив про ризики обвалу Ethereum на 80%

Аналітик Джон Рок з 22V Research очікує падіння вартості найбільшого капіталізації альткоїну до $420





Ethereum ризикує обвалитися в ціні на 80%, до $420, вважає технічний аналітик Джон Рок із 22V Research, пише Bloomberg. На думку фахівця, альткоїн перепродано на щоденному та щотижневому графіку, тому він не може зростати.

12 травня курс Ethereum падав до мінімуму з літа 2021 року в $1,8 тис. Станом на 18 травня альткоїн торгується на рівні $2,04 тис., минулої доби він подорожчав на 3,5%.