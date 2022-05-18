Softnews

Bloomberg попередив про ризики обвалу Ethereum на 80%

18.05.2022
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Ethereum

Аналітик Джон Рок з 22V Research очікує падіння вартості найбільшого капіталізації альткоїну до $420


Ethereum ризикує обвалитися в ціні на 80%, до $420, вважає технічний аналітик Джон Рок із 22V Research, пише Bloomberg. На думку фахівця, альткоїн перепродано на щоденному та щотижневому графіку, тому він не може зростати.

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12 травня курс Ethereum падав до мінімуму з літа 2021 року в $1,8 тис. Станом на 18 травня альткоїн торгується на рівні $2,04 тис., минулої доби він подорожчав на 3,5%.

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18.05.2022
Менше хвилини
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