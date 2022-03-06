Вижити під час війни: які чат-боти мають бути у кожного українця

Війна змусила українців стикнутися із цілком іншою, моторошною реальністю. Їм довелось дізнатися, як заховатися від артилерійського обстрілу, що покласти у тривожну валізу та як надати допомогу при вогнестрільному пораненні.





На щастя зараз у більшості українців є смартфони, що значно спрощують доступ до потрібної інформації. Пропонуємо вам добірку найкорисніших чат-ботів, які стануть у пригоді кожному громадянину в нелегкі військові будні, а можливо навіть врятують чиєсь життя.

«Готовий до всього»

Цей Telegram–бот містить безліч порад щодо порядку дій у небезпечних ситуаціях. Тут ви дізнаєтеся, як долучитися до Збройних сил України чи Територіальної оборони, які для цього необхідні документи, що вимагається від українських військових тощо. Також чат-бот навчить надавати першу допомогу пораненому, правильно збирати тривожну валізку, шукати надійне укриття, а ще підкаже, куди звернутися за психологічною підтримкою.

«Народний месник»

Тут насамперед можна дізнатися, як допомогти українській армії. Зокрема у чаті регулярно розміщують номери рахунків різноманітних благодійних фондів. Також у цьому Telegram-боті громадяни можуть повідомляти про розміщення російської техніки та військових, координати розташування міток, залишених диверсантами, та ін.

STOP Russian War

Ще один чат, який збирає дані про переміщення військ окупантів. Інформація з чату одразу ж потрапляє до Штабу українських збройних сил, де її перевіряють кваліфіковані спеціалісти.

StopRussia

Так званий портал у світ інформаційної війни займається збором даних про Instagram-акаунти, сторінки у Facebook, YouTube- та Telegram-канали, що поширюють фейки. Учасники чату отримають детальну інформацію про те, як долучитися до боротьби з дезінформацією та заблокувати брехливі медіа.

«Укриття Києва»

Даний Telegram-бот знадобиться людям, що зараз знаходяться у столиці. Він допоможе знайти найближче бомбосховище, орієнтуючись на поточну геолокацію користувача.

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