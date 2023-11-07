У Telegram з’явилися розіграші безкоштовних Premium-підписок

Месенджер Telegram запустив нову функцію для власників каналів. Тепер вони можуть проводити розіграші та дарувати своїм підписникам підписки Telegram Premium.
Власники каналів можуть задати умови проведення розіграшу, а Telegram випадковим чином визначить переможців із числа учасників, які відповідають заданим критеріям.
Переможці отримують подарункові коди для активації безкоштовної підписки Telegram Premium, але організатори також можуть розбавити список призів ціннішими речами.
Крім того, Telegram тепер дає більше голосів при оплаті підписки Premium. Користувачі можуть отримати до 4 голосів, якщо оплачують самостійно, або до 3, якщо отримують підписку від друга.
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