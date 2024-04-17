Дуров звинуватив Цукерберга у плагіаті

Павло Дуров, засновник Telegram, в інтерв’ю Такеру Карлсону на YouTube-каналі The Tucker Carlson Show розповів, що Марк Цукерберг, глава Meta, намагався скопіювати його ідеї.

Дуров не уточнив, про які саме ідеї йдеться, але зазначив, що зустріч із Цукербергом відбулася понад десять років тому, коли Дуров ще керував ВКонтакте.

“Ми зустрілися з Марком понад десять років тому. Я все ще керував “ВКонтакте” і сказав їм, Марку і його колегам, про нашу платформу, додаток. Це була цікава зустріч. У підсумку вони спробували скопіювати не те, що ми зробили, а те, як я їм сказав, ми робимо. Це було кумедно”, – розповів Дуров.

Крім цього, Дуров заявив, що Telegram в основному зазнає тиску з боку корпорацій Apple і Google, а не з боку урядів різних країн. Він також поскаржився, що американський уряд приділяє йому “занадто багато уваги”, а на його банківському рахунку і в біткоїнах “уже десять років лежить кілька сотень мільйонів доларів”.

Раніше Дуров заявив про підтримку інновацій Маска в соцмережі X, і про те, звідки взялися твердження про підконтрольність Telegram.