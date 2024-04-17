Дуров розповів, звідки взялися твердження про підконтрольність Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров заявив в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону, що твердження про те, що месенджер підконтрольний російській владі, не відповідають дійсності. Він вважає, що такі чутки можуть поширювати конкуренти, які бажають перешкоджати його розвитку, подібно до “лісової пожежі”.

У розмові з американським журналістом Такером Карлсоном підприємець розповів про історію створення Telegram, яким він зайнявся після продажу соціальної мережі “ВКонтакте” і відмови, за його словами, розкривати особисті дані організаторів опозиційних протестів в Україні на вимогу російської влади.

“Це можуть говорити люди з дуже обмеженим знанням того, звідки походить Telegram. І їх можуть заохочувати наші конкуренти, які бачать у цьому вдалий спосіб нас дискредитувати, тому що Telegram поширюється, як лісова пожежа”, – заявив Дуров.

Він підкреслив, що не витрачає гроші на маркетинг, а зростання аудиторії Telegram до 900 мільйонів користувачів відбувається природним шляхом.

“Наші конкуренти на маркетинг витрачають десятки мільярдів доларів, і вони відомі тим, що використовують PR-фірми для кампаній, подібних до цієї”, – додав Дуров.

Журналіст Такер Карлсон, який цього року взяв інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна, опублікував нове інтерв’ю з російським підприємцем і програмістом Павлом Дуровим.

Їхня зустріч відбулася в офісі російського підприємця в Дубаї.

У діалозі Дуров заявив, що не вірить у безпеку платформ, розроблених у США. Карлсон же зазначив, що у Штатах шпигунство виправдовують безпекою.

Раніше Дуров підколов Ілона Маска після успіху своєї криптовалюти.