Monobank буде платити гроші за знайдені помилки в додатку

Згідно з інформацією телеграм-каналу Олега Гороховського, український монобанк виступив з ініціативою перевірити безпеку свого додатку для смартфонів. Для цього банк оголосив конкурс, в якому запросив ІТ-спеціалістів та хакерів виявити вразливості в додатку. Для цього банк навіть виклав код програми у відкритий доступ і виділив призовий фонд у розмірі одного мільйона гривень для переможців.

Хакатон розпочнеться 17 листопада і триватиме до 1 грудня. Його головна мета – оцінити рівень захисту додатку monobank від потенційних зломів. Зареєструватися для участі в конкурсі можна до 30 листопада. Вразливості в програмному коді поділені на чотири окремі категорії, кожен переможець отримає відповідну винагороду. Загальний призовий фонд складає один мільйон гривень.

Варто зазначити, що наприкінці 2020 року Міністерство фінансів проводило аналогічне тестування додатку “Дія”, яке було зосереджене на застосунку “Дія”. Під час цього тестування жодному з хакерів не вдалося порушити безпеку додатку. Під час тестування було виявлено лише дві незначні технічні проблеми, які були оперативно вирішені.