Google закриває популярний додаток для смартфонів

На фронтах «Плеймаркету» незабаром стане одним популярним додатком менше. Компанія Google офіційно заявила, що збирається прикрити YouTube Go – це аналог програми YouTube, “полегшена” версія для власників бюджетних смартфонів зі слабким “залізом” та малим обсягом оперативної пам’яті.





Точних причин такого рішення компанія не називає, але про них можна здогадатися. Технічні характеристики навіть у дешевих пристроїв зростають рік у рік, а на підтримку програми Google доводиться витрачати чимало ресурсів. Та й функціонально YouTube Go залишав бажати кращого – урізані можливості не дають користувачам залишати коментарі до відео, публікувати чи редагувати свої ролики. Немає у додатку і темної теми оформлення, яка давно має його «старшого брата».

YouTube Go остаточно залишить Google Play у серпні цього року. В якості альтернативи Google пропонує встановити звичайну програму YouTube або користуватися її веб-версією з браузера. Компанія стверджує, що попрацювала над оптимізацією, і тепер програмою відеохостингу стане набагато комфортніше користуватися людям з бюджетними смартфонами або поганим інтернет-з’єднанням.