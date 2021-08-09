Softnews

Нова функція iPhone налякала користувачів

09.08.2021
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Понад шість тисяч осіб підписали відкритий лист до Apple , в якому критикуються плани компанії з автоматизованого пошуку “відвертого” контенту на iPhone.


На початку серпня 2021 року Apple офіційно повідомила , що в iOS 15 з’явиться технологія відстеження “сексуально відвертих” фото з участю неповнолітніх. У разі перевищення певного порогу за кількістю таких зображень обліковий запис користувача блокується, а дані про нього можуть бути передані в правоохоронні органи. За словами представників компанії, ці заходи допоможуть боротися з насильством над дітьми.

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У свою чергу, автори відкритого листа стверджують, що Apple “реалізує бекдор (лазівку в захисті – ред.), Який загрожує підірвати фундаментальні заходи захисту конфіденційності для всіх користувачів”.

“Оскільки перевірки, які виконуються на пристрої користувача, можуть обійти будь-яке наскрізне шифрування, яке могло б захистити конфіденційність користувача”, – йдеться в листі,.

В Apple стверджують, що нові протоколи безпеки не впливають на безпеку даних, пише Apple Insider .

Нововведення розкритикував і глава WhatsApp Уїлл Кеткарт. “Я вважаю, що це неправильний підхід, який завдає шкоди конфіденційності людей у ​​всьому світі”, – написав він у Twitter.

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09.08.2021
1 хвилина на прочитання

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