Дуров заявив про підтримку інновацій Маска в соцмережі X

Співзасновник Telegram Павло Дуров і його команда схвалюють зусилля підприємця Ілона Маска з розвитку соціальної мережі X. Про це бізнесмен заявив в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону.

“Ми схвалюємо рішення Ілона придбати Twitter (нині відомий як X). Ми вважаємо це значним досягненням з багатьох причин. По-перше, це інновації. Ми бачимо, як X експериментує з різними ідеями. Деякі з них можуть виявитися невдалими, але інші – успішними. У будь-якому разі, вони прагнуть до впровадження нововведень”, – заявив підприємець.

“Я не впевнений, наскільки корисним для суспільства є те, що Ілон так багато часу приділяє поліпшенню Twitter, але це безумовно сприяє розвитку індустрії соціальних мереж”, – додав Дуров.

27 жовтня минулого року Маск завершив операцію з придбання компанії Twitter за $44 мільярди. Після цього він здійснив значне скорочення штату компанії, скоротивши кількість співробітників із 7,5 тис. до приблизно 2 тис. Хоча наприкінці листопада підприємець заявив співробітникам соцмережі, що подальших звільнень не планується.

Раніше Дуров розповів, звідки взялися твердження про підконтрольність Telegram. А до цього він встиг пожартувати з Ілона Маска та його криптовалюти.