Вийшов фінальний трейлер Death Stranding Director’s Cut

На YouTube вийшов фінальний трейлер гри Death Stranding Director’s Cut .





Реліз даного перевидання запланований на 24 вересня на PlayStation 5. Воно містить ряд графічних поліпшень і новий контент.

Оригінальна Death Stranding вийшла в листопаді 2019 року і була тимчасовим ексклюзивом PS4.

Багато в чому гра виявилася пророчою – її творець Хідео Кодзіма по-своєму передбачив пандемію коронавірусу за кілька місяців до її початку.