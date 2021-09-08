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Вийшов фінальний трейлер Death Stranding Director’s Cut

08.09.2021
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Death Stranding

На YouTube вийшов фінальний трейлер гри Death Stranding Director’s Cut .


Реліз даного перевидання запланований на 24 вересня на PlayStation 5. Воно містить ряд графічних поліпшень і новий контент.

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Оригінальна Death Stranding вийшла в листопаді 2019 року і була тимчасовим ексклюзивом PS4.

Багато в чому гра виявилася пророчою – її творець Хідео Кодзіма по-своєму передбачив пандемію коронавірусу за кілька місяців до її початку.

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08.09.2021
Менше хвилини

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