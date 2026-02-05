Softnews

Функція купівлі eSIM у «Приват24» тепер підтримує Vodafone, Kyivstar та lifecell

Автор: GSMinfo

ПриватБанк завершив інтеграцію всіх найбільших мобільних операторів у свій застосунок. Тепер клієнти можуть придбати електронні SIM-картки (eSIM) від Kyivstar, Vodafone та lifecell безпосередньо у Приват24, не відвідуючи магазини. Раніше, з травня 2025 року, послуга була доступна лише для двох операторів, а тепер до списку додався Vodafone.

Як підключити: Процедура займає кілька хвилин:

  1. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує технологію eSIM.
  2. У застосунку Приват24 оберіть оператора та тарифний план.
  3. Оплатіть замовлення.
  4. Отримайте QR-код на електронну пошту та відскануйте його для активації номера.

Переваги технології: Електронна карта дозволяє використовувати до 5 номерів на одному пристрої та працює паралельно з фізичною SIM-карткою. Крім того, це безпечніше: у разі крадіжки смартфона зловмисник не зможе витягнути eSIM, щоб приховати місцезнаходження пристрою.

