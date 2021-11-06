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Павло Дуров оголосив про платне відключення реклами в Telegram

06.11.2021
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телеграм

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про можливість запровадження відключення офіційних рекламних оголошень у каналах. За його словами, таку пропозицію висловили багато користувачів месенджера.


“Ми вже розпочали роботу над цією новою функцією і очікуємо її запуску цього місяця. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram”, – пояснив Дуров.

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За його словами, рекламні оголошення хотіли б приховувати автори деяких каналів. Тому зараз у Telegram прораховують економічні умови цієї опції.

“Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати “невидимі” оголошення в будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі”, – уточнив Дуров.

Він зазначив, що компанія продовжить працювати над функціями, які дозволять Telegram стати беззбитковим проектом. Пріоритетом у цьому процесі залишаться інтереси користувачів та авторів контенту.

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06.11.2021
1 хвилина на прочитання

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