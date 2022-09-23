В «Дія» незабаром з’явиться кілька нових послуг, про які давно мріяли українці

У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над низкою оновлень для порталу держпослуг «Дія». Зокрема вже готова до запуску послуга онлайн-покупки військових облігацій. Також команда «Дія» вже завершила роботу над технічною частиною сервісу, з допомогою якого можна буде розмитнити авто онлайн. Однак для його впровадження у парламенті ще повинні прийняти відповідний закон.

Про майбутні нововведення у «Дія» розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він зазначив, що з усіх анонсованих сервісів першим збираються запустити онлайн-придбання військових облігацій. Користувачі «Дія» зможуть купити цінні папери лише у кілька кліків. Така інвестиція допоможе українцям не лише заробити, а й допомогти ЗСУ. Адже кошти, вкладені у військові облігації, будуть використовуватися для задоволення потреб наших захисників.

Також у жовтні в «Дії» збираються запустити послугу оформлення пільгової іпотеки. Громадянин зможе зайти на портал держпослуг, надіслати свою заявку та отримати документ, що підтверджує можливість оформлення пільгового кредиту на житло.

В розробці зараз знаходиться ще одна, актуальна наразі послуга – онлайн-дозвіл на виїзд дитини за кордон. Щоб отримати такий дозвіл більше не потрібно буде звертатися до нотаріуса, а лише зайти у «Дія» та натиснути кілька клавіш.

Та одним з найочікуваніших нововведень у «Дія» є реєстрація та перереєстрація авто, яку також незабаром можна буде виконати онлайн. Ця послуга, за словами Федорова, запрацює приблизно через три місяці. Окрім полегшення процедури реєстрації, вона також матиме антикорупційну мету.

Позатим міністр цифрової трансформації України анонсував розробку у «Дія» сервісів, що стосуються соціальної та судової сфер. Михайло Федоров переконаний, соцпослуги потрібно зробити автоматичними, без чиновників та зайвої бюрократії. Отримання статусу ВПО, оформлення пенсії, інвалідності і ще цілу низку процедур потрібно зробити максимально доступними. Тобто перевести їх у режим онлайн. Проте міністр зазначив, що для реалізації такого амбітного проекту перш за все необхідно створити в Україні єдину інформаційну базу.