Українцям порадили не видаляти повідомлення в Telegram після арешту Дурова

Видаляти листування та чати в Telegram після затримання та арешту засновника месенджера Павла Дурова не варто і не має жодного сенсу, оскільки такі дії лише привернуть увагу до облікового запису. Про це попередив технічний директор української ІТ компанії, який побажав залишитись анонімним.

Як пояснив фахівець, у цій справі закони не діють. Більше значення матимуть рішення у кулуарах, дзвінках і, можливо, із США.

«Видаляючи зараз листування, ви привертаєте більше уваги до свого облікового запису. Чим більше ви видалили, тим швидше дійдуть до вас. Спочатку штучний інтелект пройде все і виділить частини, які містять склад злочину, а потім уже це будуть дивитися люди», – зазначив співбесідник.

Він пояснив, навіть при видаленні листування, воно все одно залишиться в системі. І не можна виключати, що «ключи від месенджера» потраплять до рук французької влади, а далі вже стане доступною й іншим країнам.

При цьому, щоб звинуватити Дурова, було взято стандартні кейси, підтвердження яких можливе логами з месенджера, додав експерт. Але, незважаючи на дії французької влади, заблокувати Telegram у них не вийде. Тому вони спробують довести, що Дуров дав злочинцям інструмент скоєння правопорушень.

«Якщо ви робили свої справи, за які ви не хочете відповідати, у секретних чатах, ви у безпеці. Якщо ви спілкувалися в чатах, каналах, продавали кредитні картки, наркотики, зброю, вітаю, зараз треба вже починати трохи боятися», — пожартував він наостанок.

Дурова затримали у суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже на виході зі свого приватного Джета. За даними ЗМІ, на нього у Франції було виписано ордер Національного управління судової поліції. При цьому Дурова було оголошено в розшук всього за кілька хвилин до приземлення повітряного судна в Парижі.

Йому загрожує до 20 років ув’язнення. При цьому бізнесмен є громадянином Франції, тому не підлягає обміну чи екстрадиції.