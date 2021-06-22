На Android-смартфонах без дозволу з’явився додаток, який неможливо видалити

На смартфони під управлінням Android без попередження і схвалення користувачів було встановлено додаток під назвою MassNotify, призначений для відстеження поширення COVID-19.





Якщо активувати додаток при запуску, він згодом зможе попередити власника пристрою про контакт із зараженим.

Однак сам факт того, що Google не запитав схвалення у господарів пристроїв, засмутив багатьох користувачів. Відповідаючи на претензії, в компанії підкреслили, що навіть якщо MassNotify і з’явився в списку додатків, він не є активним, пише 9to5Google.

У той же час видалити програму примусово неможливо – багато Android-власників скаржаться, що за запитом “MassNotify” в каталозі Google Play знайти додаток не можна, і в загальному списку він також відсутній. Примітно, що додаток доступний за прямим посиланням і має рейтинг трохи вище одиниці, а також безліч негативних відгуків.