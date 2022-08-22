Розроблено додаток, який збільшує автономність смартфонів на 30%

Британські вчені (ні, це не початок жарту) розробили унікальний мобільний додаток EOptomizer. Він оптимізує процеси у смартфоні, та подовжує час його роботи в автономному режимі. У сою чергу це продовжить термін працездатності АКБ.





У розробці додатка взяли участь інженери із Samsung, HLC Technologies та Microsoft. Керує роботою програми штучний інтелект, і його можливості просто вражають.

EOptomizer окрім аналізу мобільних додатків може обмежувати продуктивність процесора у легких аплетах. Для програм із низьким FSP оптимізатор самостійно змінює СPU/GPU, а також налагоджує фонові процеси.

Тобто ШІ замість власника смартфона наводитиме лад у додатках. Якщо багато відкритих, а людина ними не користується, EOptomizer закриє їх, чи деактивує непотрібні.

У мережі інтернет з’явилось чимало жартів про те, що програма зможе розпоряджатись коштами, історією браузера, та взагалі очолити повстання машин. Але насправді нічого такого не відбудеться.

Просто раніше людина доплачувала гроші за АКБ у смартфоні, а нова програма здатна оптимізувати роботу гаджета без додаткових витрат на комплектуючі.

Результат досліджень виявився кращим за очікування. Так після тестування виявили, що програма зберегла 30% заряду батареї. При цьому вона не дає додаткового навантаження на процесор, операційну систему, не потребує багато кеш-пам’яті.

Наразі вчені з університету Ессекс планують продовжити тестування програми, а потім запропонують її Huawei, Nokia та іншим компаніям. Британці хочуть, щоб розробники смартфонів інтегрували програму, та зробили рідною для гаджетів. Щоб у майбутньому ніхто не закачував аплет через Google Play платно чи безоплатно, а така функція була за вмовчанням у всіх телефонах.