Експерти розповіли, як легко розширити пам’ять телефону

Що робити, якщо на телефоні не вистачає вільного місця? Як розширити пам’ять мобільного пристрою?





Нестача вільного місця на телефоні — проблема, з якою користувачі стикаються навіть частіше, ніж зі зламуванням пристрою або зниженням швидкості його роботи. Згодом кількість потрібних програм, фотографій, відеороликів та документів збільшується. Пам’ять забивається, і власнику вже доводиться вибирати, що варто завантажувати, а від чого доведеться відмовитись. Розкажемо про прості способи збільшити пам’ять у телефоні та вирішити проблему нестачі вільного місця.

Вчасно очищати кеш програм

Тимчасові файли можуть значно збільшити сукупний розмір додатку. Особливо це актуально для соціальних мереж та додатків із великою кількістю різноманітного контенту. Чим частіше користувач заходить у них і переглядає фотографії та відео, тим більше кешу зберігається на телефоні.

Позбутися тимчасових файлів необхідно через налаштування телефону. Видалити можна як кеш усіх додатків, так і тільки конкретних. Щоб очистити всі тимчасові файли, потрібно:

Відкрийте налаштування телефону. Знайти розділ “Сховище” або “Пам’ять”. Натиснути на рядок “Кеш” або “Тимчасові файли”. Вибрати дію “Очистити”.

Щоб видалити кеш лише вибраних програм (наприклад, Instagram), потрібно:

Знайти розділ «Програми» в налаштуваннях телефону. Вибрати потрібну програму зі списку. У пункті «Використання пам’яті» вибрати «Очистити кеш».

Вилучати зайве

Поряд із потрібними файлами на телефоні зберігаються і зовсім непотрібні дані. Серед них:

Невдалі фотографії.

Програми, що не використовуються.

Файли, завантажені випадково.

Дублікати.

Якщо позбавитися їх, місце на телефоні звільниться, а важливі файли залишаться недоторканими. Для очищення користувачу рекомендується:

Через менеджер файлів знайти папку «Завантаження» та видалити з неї непотрібні файли, а також завантажені випадково документи. Перевірити галерею на наявність “бракованих” або дубльованих фотографій та відео. Перевірити список програм та видалити ті, якими давно не користувалися.

«Стежити» за мобільними іграми

Онлайн-ігри для мобільних пристроїв самі собою мають великий розмір. А якщо заходити в них на постійній основі та завантажувати оновлення, то вага збільшиться у кілька разів. Рекомендується періодично перевіряти, чи не стала улюблена іграшка займати надто багато місця на телефоні.

Видаляти файли з месенджерів

Листівки, фотографії та відеоролики, які надсилають користувачеві через месенджери, залишаються у внутрішній пам’яті телефону. Найчастіше пам’ять забиває WhatsApp, в якому за замовчуванням увімкнено автозавантаження файлів. Щоб перевірити, скільки місця займає медіа з цього месенджера, потрібно:

Відкрити WhatsApp і перейти в його налаштування. Вибрати розділ «Дані та сховище». У пункті «Керування сховищем» буде вказано розмір усіх медіафайлів (фото, відео, документи тощо).

Тут користувач зможе видалити дані, якщо вони сильно забивають пам’ять. Для цього потрібно натиснути на «Перегляд та видалення об’єктів».

Використовувати хмарні сховища

Хмарні сховища — віртуальне місце для зберігання різних файлів, до яких можна отримати доступ у будь-який момент. Тому зайві фотографії, відео та документи можна розмістити, наприклад, на Google Диску, а з телефону видалити. Безкоштовне місце для зберігання обмежене, проте його вистачить, щоб розвантажити пам’ять мобільного пристрою.

Використовувати зовнішні накопичувачі

Ще один спосіб розширити пам’ять телефону – скористатися зовнішніми накопичувачами. При цьому розлучатися з дорогоцінними фотографіями та мобільними іграми не доведеться. Достатньо підключити картку пам’яті та перенести на неї частину файлів.

Для мобільних пристроїв можна використовувати два види карток пам’яті:

MicroSD. Їх вставляють безпосередньо в сам телефон.

Flash-накопичувачі USB. Одні підключаються через OTG-кабель, інші обладнані Type-C роз’ємом і безпосередньо вставляють у смартфон.

Карта пам’яті MicroSD

MicroSD – мініатюрні накопичувачі, які в сучасних телефонах встановлюються в слот із SIM-картою. Один із прикладів якісних карт пам’яті – Canvas Select Plus microSD від компанії Kingston. Ось її переваги:

Висока швидкість передачі даних – до 100 МБ/с.

Велика ємність – до 512 ГБ для будь-яких потреб користувача.

Оптимізація для роботи з телефонами на Android.

Гарантія на весь термін експлуатації.

У комплекті з карткою пам’яті є адаптер, тому файли з MicroSD можна легко і швидко перенести на комп’ютер або ноутбук.

Цікаво, але Kingston пропонує не лише карти пам’яті, SSD та комплектуючі для ПК, а й нову концепцію KIWY (Kingston Is With You). Це великий комплекс технологій, які полегшують повсякденне життя.

USB-Flash-накопичувачі

Картки пам’яті USB можна використовувати не лише для ПК, але й для мобільного телефону. Щоб це зробити, необхідно скористатися кабелем OTG. Він має два роз’єми: перший для телефону (Type-C або micro USB), а до другого можна підключити будь-який USB-гаджет (мишку, карту пам’яті і т.д.).

Флеш накопичувач DataTraveler Kyson USB від компанії Kingston — це пристрій, який також легко використовувати, щоб розширити пам’ять телефону. Він забезпечить швидкість читання до 200 МБ/с.

Щоб підключити флеш-накопичувач до телефону, необхідно один кінець кабелю OTG підключити до мобільного пристрою в роз’єм для зарядки, а в інший вставити картку пам’яті.

При цьому на телефоні вмикати нічого не потрібно – він автоматично розпізнає флешку.