Метаморфоза Tucson: обновленный флагман Hyundai поразит поклонников в самое сердце

Лишь крайне невнимательный автолюбитель мог не заметить, что последние внедорожники Hyundai все больше тяготеют к агрессивному стилю. В частности, недавно обновленные Santa Fe и Palisade куда больше похожи на Land Rover Defender, чем на своих предшественников. Так что от анонсированной трансформации Tucson автоэксперты также ожидают немало неожиданностей.

Чем удивит Hyundai Tucson 2026?

Самый компактный SUV ведущего корейского производителя дебютирует на рынке в своем новом обличии во второй половине 2026 года. Но Hyundai уже сейчас открыл занавес и продемонстрировал некоторые прелести обновленного Tucson. В частности, в сети появилось несколько фото из испытаний первых прототипов возрожденного флагмана.

Дизайнеры ведущего корейского автобренда решили придать новому Tucson более агрессивную внешность. Так что по дизайну он у многих автолюбителей будет ассоциироваться прежде всего с Defender.

Если же говорить об интерьере салона, то здесь дизайнеры поставили себе задачу прежде всего улучшить параметры удобства и безопасности. В авто станет значительно просторнее, а объем багажника, по слухам, будет значительно превышать имеющиеся 620 л.

Некоторые изменения претерпевают и панель управления. В частности, в обновленной модели уменьшится дисплей мультимедиа, а появится гораздо больше физических кнопок. Такая метаморфоза имеет целью повысить комфорт управления автомобилем и использование мультимедиа во время пребывания за рулем.

А что под капотом?

Выбор силовых агрегатов, по имеющимся данным, ничем не будет отличаться от линейки Santa Fe. Желающие приобрести новый Tucson будут иметь два варианта по выбору:

бензиновый турбо-гибрид на 212 л. с объемом двигателя 1,6 л;

подключаемый гибрид мощностью 249 л.с. также на 1,6л.

Так что фанаты Tucson, влюбленные в стиль Defender, могут уже собирать деньги на будущую покупку. Ведь в случае с столь необычным сочетанием мощности, комфорта и стильного дизайна риск разочарования близок к нулю.