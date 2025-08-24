Нові платні послуги в школах: за що з 1 вересня дозволили брати гроші з батьків?

Усі діти мають право на безоплатну освіту, але вже давно відомо, що школи та дитсадки надають і платні послуги. З 1 вересня 2025 року цей перелік значно розширили. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка офіційно дозволяє закладам освіти — від дитячих садків до університетів — брати плату за низку додаткових послуг.

Які послуги тепер стали платними?

Нові правила охоплюють як дошкільні, так і загальноосвітні заклади. Ось що тепер може бути запропоновано на платній основі:

У дитячих садках: заняття за додатковими програмами, перебування дітей у чергових групах понад гарантований законом час, цілодобове перебування, а також заняття в гуртках та секціях для дітей, які не відвідують цей садок постійно.

У школах: репетиторство, групи подовженого дня, додаткові заняття, що не входять до базового навчального плану, а також іспити для визнання неформальної освіти.

Важливо зазначити, що хоча перелік послуг був розширений, це не є абсолютно новим явищем. Попередня постанова діяла понад 15 років, але тепер її оновили, щоб узгодити з сучасними потребами.

Головні нюанси нововведення

Ці зміни не означають, що всі школи України миттєво стануть платними. Кожен навчальний заклад самостійно вирішуватиме, які послуги він буде запроваджувати.

Відсутність обов’язку. За словами директора департаменту освіти Вінниці Оксани Яценко, такі нововведення для місцевих шкіл не є обов’язковими. Заклад освіти сам обирає, що буде платним.

Невизначеність ціни. Наразі не затверджено механізм обрахування вартості послуг, тому їхня ціна поки що невідома.

Додаткові послуги. Додаткові заняття та групи подовженого дня були платними в деяких школах і раніше. Нова постанова просто надає цьому процесу офіційного статусу та розширює його можливості.

Ці нововведення дають школам і дитсадкам більше фінансових можливостей, але водночас ставлять перед батьками питання про доступність деяких освітніх послуг.