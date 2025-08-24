Нові платні послуги в школах: за що з 1 вересня дозволили брати гроші з батьків?
Усі діти мають право на безоплатну освіту, але вже давно відомо, що школи та дитсадки надають і платні послуги. З 1 вересня 2025 року цей перелік значно розширили. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка офіційно дозволяє закладам освіти — від дитячих садків до університетів — брати плату за низку додаткових послуг.
Які послуги тепер стали платними?
Нові правила охоплюють як дошкільні, так і загальноосвітні заклади. Ось що тепер може бути запропоновано на платній основі:
- У дитячих садках: заняття за додатковими програмами, перебування дітей у чергових групах понад гарантований законом час, цілодобове перебування, а також заняття в гуртках та секціях для дітей, які не відвідують цей садок постійно.
- У школах: репетиторство, групи подовженого дня, додаткові заняття, що не входять до базового навчального плану, а також іспити для визнання неформальної освіти.
Важливо зазначити, що хоча перелік послуг був розширений, це не є абсолютно новим явищем. Попередня постанова діяла понад 15 років, але тепер її оновили, щоб узгодити з сучасними потребами.
Головні нюанси нововведення
Ці зміни не означають, що всі школи України миттєво стануть платними. Кожен навчальний заклад самостійно вирішуватиме, які послуги він буде запроваджувати.
- Відсутність обов’язку. За словами директора департаменту освіти Вінниці Оксани Яценко, такі нововведення для місцевих шкіл не є обов’язковими. Заклад освіти сам обирає, що буде платним.
- Невизначеність ціни. Наразі не затверджено механізм обрахування вартості послуг, тому їхня ціна поки що невідома.
- Додаткові послуги. Додаткові заняття та групи подовженого дня були платними в деяких школах і раніше. Нова постанова просто надає цьому процесу офіційного статусу та розширює його можливості.
Ці нововведення дають школам і дитсадкам більше фінансових можливостей, але водночас ставлять перед батьками питання про доступність деяких освітніх послуг.