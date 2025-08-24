Новые платные услуги в школах: за что с 1 сентября разрешили брать деньги с родителей?

Все дети имеют право на бесплатное образование, но уже давно известно, что школы и детские сады предоставляют и платные услуги. С 1 сентября 2025 года этот перечень значительно расширили. Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление, которое официально разрешает учебным заведениям — от детских садов до университетов — брать плату за ряд дополнительных услуг.

Какие услуги теперь стали платными?

Новые правила охватывают как дошкольные, так и общеобразовательные учреждения. Вот что теперь может быть предложено на платной основе:

В детских садах: занятия по дополнительным программам, пребывание детей в дежурных группах сверх гарантированного законом времени, круглосуточное пребывание, а также занятия в кружках и секциях для детей, которые не посещают этот сад постоянно.

В школах: репетиторство, группы продленного дня, дополнительные занятия, не входящие в базовый учебный план, а также экзамены для признания неформального образования.

Важно отметить, что хотя перечень услуг был расширен, это не является абсолютно новым явлением. Предыдущее постановление действовало более 15 лет, но теперь его обновили, чтобы согласовать с современными потребностями.

Главные нюансы нововведения

Эти изменения не означают, что все школы Украины мгновенно станут платными. Каждое учебное заведение самостоятельно будет решать, какие услуги оно будет вводить.

Отсутствие обязанности. По словам директора департамента образования Винницы Оксаны Яценко, такие нововведения для местных школ не являются обязательными. Учебное заведение само выбирает, что будет платным.

Неопределенность цены. На данный момент не утвержден механизм расчета стоимости услуг, поэтому их цена пока неизвестна.

Дополнительные услуги. Дополнительные занятия и группы продленного дня были платными в некоторых школах и раньше. Новое постановление просто придает этому процессу официальный статус и расширяет его возможности.

Эти нововведения дают школам и детским садам больше финансовых возможностей, но в то же время ставят перед родителями вопрос о доступности некоторых образовательных услуг.