Скасування відстрочки для студентів: скільки часу є для отримання броні?

Якщо Верховна Рада ухвалить рішення про скасування відстрочки від мобілізації для студентів коледжів віком від 25 років, це торкнеться багатьох. Ключове питання, яке хвилює військовозобов’язаних у такій ситуації: скільки часу буде на оформлення бронювання, і чи взагалі він буде? Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як працює цей механізм і чого варто очікувати.

Як скасовується відстрочка і хто це робить?

Адвокат зазначає, що статус відстрочки залежить від того, як вона була оформлена. Якщо ви робили це через застосунок “Резерв+”, відстрочка залишатиметься чинною до моменту, коли ви втратите право на неї.

Однак, якщо відстрочка була оформлена через територіальний центр комплектування (ТЦК), то саме ТЦК скасовує її. Після того, як це рішення буде прийнято, ситуація кардинально змінюється.

Терміни після анулювання: рахунок йде на дні

На запитання, скільки часу у людини буде для мобілізації після скасування відстрочки, юрист дає невтішну відповідь. Цей термін залежить винятково від ТЦК і може бути вкрай коротким.

“Можливо, тиждень, а, можливо, і день. Це питання залежить винятково від ТЦК і від того, як швидко він отримає інформацію… аби доставити до ТЦК та мобілізувати”, — підкреслює Юрій Айвазян.

Він наголошує, що ТЦК може оголосити особу в розшук з будь-якої причини, щоб доставити її для мобілізації. Саме тому зволікати з цим процесом вкрай небезпечно, адже час може бути на вагу золота.

Рекомендації адвоката: що робити вже зараз?

З огляду на непередбачуваність ситуації, адвокат радить не чекати останнього моменту. Найкращий варіант – бути готовим до того, щоб подавати документи на бронювання одразу, як тільки відстрочка буде анульована. Заздалегідь підготуйте всі необхідні документи та дізнайтесь процедуру подання, щоб не втрачати час. Проактивна позиція та оперативність — єдиний спосіб захистити себе в такій ситуації.