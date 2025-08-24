Новини

Отмена отсрочки для студентов: сколько времени есть для получения брони?

Если Верховная Рада примет решение об отмене отсрочки от мобилизации для студентов колледжей в возрасте от 25 лет, это коснется многих. Ключевой вопрос, который волнует военнообязанных в такой ситуации: сколько времени будет на оформление бронирования, и будет ли оно вообще? Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как работает этот механизм и чего стоит ожидать.

Как отменяется отсрочка и кто это делает?

Адвокат отмечает, что статус отсрочки зависит от того, как она была оформлена. Если вы делали это через приложение «Резерв+», отсрочка будет оставаться в силе до момента, когда вы потеряете право на нее.

Однако, если отсрочка была оформлена через территориальный центр комплектования (ТЦК), то именно ТЦК отменяет ее. После того, как это решение будет принято, ситуация кардинально меняется.

Сроки после аннулирования: счет идет на дни

На вопрос, сколько времени у человека будет для мобилизации после отмены отсрочки, юрист дает неутешительный ответ. Этот срок зависит исключительно от ТЦК и может быть крайне коротким.

«Возможно, неделя, а, возможно, и день. Этот вопрос зависит исключительно от ТЦК и от того, как быстро он получит информацию… чтобы доставить в ТЦК и мобилизовать», — подчеркивает Юрий Айвазян.

Он отмечает, что ТЦК может объявить человека в розыск по любой причине, чтобы доставить его для мобилизации. Именно поэтому медлить с этим процессом крайне опасно, ведь время может быть на вес золота.

Рекомендации адвоката: что делать уже сейчас?

Учитывая непредсказуемость ситуации, адвокат советует не ждать последнего момента. Лучший вариант — быть готовым к тому, чтобы подавать документы на бронирование сразу, как только отсрочка будет аннулирована. Заранее подготовьте все необходимые документы и узнайте процедуру подачи, чтобы не терять время. Проактивная позиция и оперативность — единственный способ защитить себя в такой ситуации.

