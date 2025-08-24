Часть украинцев будет платить за автогражданку на половину меньше

В рамках новой государственной политики поддержки ветеранов правительство Украины приняло важное решение. Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны теперь смогут платить только половину стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки).

Кто и как получит скидку?

Согласно заявлению премьер-министра Юлии Свириденко, государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны.

Скидка будет действовать с 2025 года в течение военного положения и еще один год после его завершения. Лицам с инвалидностью вследствие войны скидка будет предоставляться на постоянной основе, но при условии соблюдения определенных правил.

Основные условия для получения компенсации

Скидка будет предоставляться не автоматически, а только при соблюдении нескольких ключевых условий:

Тип авто. Автомобиль должен иметь объем двигателя до 2500 куб. см или электродвигатель мощностью до 100 кВт. Использование. Транспорт не может использоваться для коммерческих перевозок (например, как такси). Один автомобиль. Компенсация предоставляется только на один автомобиль, находящийся в собственности лица, имеющего право на льготу. Управление. Автомобиль должен использоваться исключительно льготником или другим лицом с таким же статусом.

В случае нарушения этих условий, например, передачи управления лицу без соответствующего статуса, право на компенсацию может быть утрачено. Порядок и размер компенсации для других льготных категорий также может быть установлен правительством.

Что еще предусматривает новая ветеранская политика?

Кроме скидки на автогражданку, новая политика поддержки включает ряд других важных решений, в частности:

Создание специальных ветеранских пространств.

Запуск программы адаптации для ветеранов, потерявших зрение.

Упрощенный доступ к средствам реабилитации.

Бесплатное лечение зубов для иностранных военных, воюющих в составе ВСУ.

Эти шаги демонстрируют комплексный подход государства к поддержке и интеграции защитников.