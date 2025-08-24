Часть украинцев будет платить за автогражданку на половину меньше
В рамках новой государственной политики поддержки ветеранов правительство Украины приняло важное решение. Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны теперь смогут платить только половину стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки).
Кто и как получит скидку?
Согласно заявлению премьер-министра Юлии Свириденко, государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны.
Скидка будет действовать с 2025 года в течение военного положения и еще один год после его завершения. Лицам с инвалидностью вследствие войны скидка будет предоставляться на постоянной основе, но при условии соблюдения определенных правил.
Основные условия для получения компенсации
Скидка будет предоставляться не автоматически, а только при соблюдении нескольких ключевых условий:
- Тип авто. Автомобиль должен иметь объем двигателя до 2500 куб. см или электродвигатель мощностью до 100 кВт.
- Использование. Транспорт не может использоваться для коммерческих перевозок (например, как такси).
- Один автомобиль. Компенсация предоставляется только на один автомобиль, находящийся в собственности лица, имеющего право на льготу.
- Управление. Автомобиль должен использоваться исключительно льготником или другим лицом с таким же статусом.
В случае нарушения этих условий, например, передачи управления лицу без соответствующего статуса, право на компенсацию может быть утрачено. Порядок и размер компенсации для других льготных категорий также может быть установлен правительством.
Что еще предусматривает новая ветеранская политика?
Кроме скидки на автогражданку, новая политика поддержки включает ряд других важных решений, в частности:
- Создание специальных ветеранских пространств.
- Запуск программы адаптации для ветеранов, потерявших зрение.
- Упрощенный доступ к средствам реабилитации.
- Бесплатное лечение зубов для иностранных военных, воюющих в составе ВСУ.
Эти шаги демонстрируют комплексный подход государства к поддержке и интеграции защитников.