Частина українців платитиме за автоцивілку на половину менше

У рамках нової державної політики підтримки ветеранів уряд України ухвалив важливе рішення. Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни тепер зможуть платити лише половину вартості полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілки).

Хто та як отримає знижку?

Згідно із заявою прем’єр-міністра Юлії Свириденко, держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Знижка діятиме з 2025 року протягом воєнного стану та ще один рік після його завершення. Особам з інвалідністю внаслідок війни знижка надаватиметься на постійній основі, але за умови дотримання певних правил.

Головні умови для отримання компенсації

Знижка надаватиметься не автоматично, а лише за дотримання кількох ключових умов:

Тип авто. Автомобіль повинен мати об’єм двигуна до 2500 куб. см або електродвигун потужністю до 100 кВт.

Використання. Транспорт не може використовуватись для комерційних перевезень (наприклад, як таксі).

Один автомобіль. Компенсація надається лише на один автомобіль, що перебуває у власності особи, яка має право на пільгу.

Управління. Авто повинно використовуватись винятково пільговиком або іншою особою з таким же статусом.

У разі порушення цих умов, наприклад, передачі керування особі без відповідного статусу, право на компенсацію може бути втрачене. Порядок та розмір компенсації для інших пільгових категорій також може бути встановлений урядом.

Що ще передбачає нова ветеранська політика?

Крім знижки на автоцивілку, нова політика підтримки включає низку інших важливих рішень, зокрема:

Створення спеціальних ветеранських просторів.

Запуск програми адаптації для ветеранів, що втратили зір.

Спрощений доступ до засобів реабілітації.

Безплатне лікування зубів для іноземних військових, які воюють у складі ЗСУ.

Ці кроки демонструють комплексний підхід держави до підтримки та інтеграції захисників.