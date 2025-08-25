У ПриватБанку пояснили, хто може втратити доступ до їх фінансових послуг

Коли термін дії банківської картки підходить до завершення, клієнтам важливо завчасно подбати про її оновлення, аби не втратити можливість користуватися звичними фінансовими сервісами. У ПриватБанку наголошують, що зробити перевипуск можна кількома зручними способами. Найпоширеніший варіант — звернутися до будь-якого відділення та замовити нову картку.

Водночас банк пропонує ще простіший варіант — отримати картку з доставкою, причому як в межах України, так і за кордон. Це особливо зручно для тих, хто не має можливості особисто відвідати відділення.

“Відкрийте меню “Гаманець” – виберіть картку, яку хочете перевипустити – натисніть “Замовити картку”, – зазначили в фінустанові.

Можна відкрити й цифрову картку

Окрім пластикових карток, у клієнтів є можливість миттєво створити цифрову — безпосередньо у застосунку «Приват24». Для цього достатньо:

Відкрити розділ «Усі картки». Обрати опцію «Додати». Вказати тип «Digital-картка».

За словами представників банку, цифрова картка нічим не поступається класичній. З її допомогою можна оплачувати покупки через смартфон, здійснювати онлайн-розрахунки і навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку.

Варто нагадати, що з початком воєнного стану в Україні всі чинні пластикові картки отримали автоматичне продовження строку дії. Завдяки цьому користувачі могли й надалі безперешкодно розраховуватися за товари та послуги, а також знімати кошти.

Вікові нюанси у використанні карток

Окрему хвилю дискусій викликала ситуація з однією з клієнток, яка після свого 70-річчя несподівано зіткнулася зі зменшенням кредитного ліміту. За її словами, банк без попередження скоротив доступну суму з 35 тисяч гривень до лише 4200, що жінка розцінила як дискримінацію за віком.

У фінансовій установі відкинули такі звинувачення, наголосивши, що зміни в кредитних лімітах не залежать від дати народження клієнта. Як пояснили у ПриватБанку, рішення ухвалює автоматизована система, яка враховує низку критеріїв: кредитну історію, рівень доходу, активність користування карткою, а також наявність інших фінансових зобов’язань.