Названо небезпечні помилки при захворюванні на COVID-19: чого робити не слід

Пандемія коронавірусу не збирається закінчуватися, цифри захворюваності в Україні стабільно зростають і навряд чи найближчим часом на нас чекають кардинальні зміни сумної статистики. У такій ситуації важливо зберігати холодний розум, діяти своєчасно і рішуче, про що не втомлюються повторювати лікарі, щоправда, слухають їх в пів вуха.





Ми зібрали розхожі помилки, які при захворюванні на ковід приводять до дуже серйозних ускладнень – уникайте їх, щоб підвищити свої шанси на легкий перебіг хвороби і якнайшвидше одужання.

Основна помилка – самолікування. Стосується вона не тільки COVID-19, але наслідки спостерігаються найбільш гостро. Справа в тому, що будь-яка хвороба має «вікно» – період приблизно в один тиждень, коли правильне лікування максимально швидко приводить організм у норму. Багато хто втрачає цей момент, воліючи самостійно призначати собі ліки. Підсумок передбачуваний – організм слабшає, імунітет падає, коли доходить до втручання лікарів, ситуація вже запущена і часу на відновлення потрібно значно більше.

Інша поширена дурість – ігнорування підвищеної температури. Якщо ви фіксуєте її протягом кількох днів поспіль, слід звертатися до лікаря. Люди жменями п’ють противірусні пігулки та антибіотики, вбивають імунітет, а коли розуміють, що допомоги фахівця не уникнути, отримують важкий постковідний синдром і навіть через місяці відчувають різноманітні проблеми зі здоров’ям: від головного болю до хронічного розладу ШКТ і ураження суглобів.

Пункт три – вакцинація. Про щеплення вже й говорити соромно, другий рік чума XXI століття косить людей, але знаходяться розумники, які вважають себе експертами в питаннях епідеміології, які ігнорують вакцину і відмовляють від неї інших. Повірте, без глибоких знань у медицині, статистиці та повного доступу до даних на державному рівні – неможливо оцінити ефективність вакцинації. Тому якщо вам здалося, що у вас є достатні підстави вважати відмову від неї хорошим рішенням – вам здалося. Подумайте про себе і тих, хто вас оточує, якщо у вас немає протипоказань – пройдіть імунізацію якнайшвидше.