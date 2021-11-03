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Названо найбезпечніший алкогольний напій
Звісно, будь-який алкогольний напій шкідливий для здоров’я. Але лікарі назвали найкорисніший алкогольний напій.
Вино несе мінімальні ризики для серця та здоров’я всього організму, повідомляє storinka.com.ua.
Такого висновку дійшли вчені з Університету Аделаїди (Австралія).
Медики визначили, що люди, які пили менше шести стандартних доз алкоголю на тиждень, найрідше стикалися із хворобами серця.
При цьому найнебезпечніший напій для здоров’я – це сидр та пиво.
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