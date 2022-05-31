Чоловікам можуть дозволити виїзд за кордон, та це обійдеться недешево

У Міністерстві внутрішніх справ України запропонували альтернативу забороні на виїзд чоловіків. Там вважають, що оскільки війна затягується, варто дозволити представникам сильної статі перетинати кордон. Однак бажаючих виїхати потрібно зобов’язати до сплати спеціального страхового внеску.





Такий внесок радник очільника МВС Віктор Андрусів пропонує встановити на рівні 3, чи навіть 5 тисяч доларів. Як головний ініціатор змін до закону, посадовець вважає, що таке нововведення не нашкодить, а навпаки буде дуже корисним для держави.

Андрусів пояснив, що війна вочевидь затягнеться і попереду ще не одна хвиля мобілізації. При цьому деяким громадянам сильної статі необхідно періодично виїздити за кордон, хоча б для підтримки власного бізнесу. Зокрема підприємці їздять у відрядження для того, щоб підписати документи чи укласти контракт. У аграріїв може виникнути потреба у перетині кордону з метою доставки пального, сільгосп-техніки тощо.

Тож заборона на виїзд військовозобов’язаним з одного боку укріплює обороноздатність країни, а з іншого – ослаблює її економіку. Саме так нардеп обгрунтовує свою пропозицію. Він вважає, що питання виїзду чоловіків за кордон потрібно переглянути із перспективи затяжної війни та прийняти рішення, яке дозволить збалансувати оборонні та економічні потреби України.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України вже дозволив деяким категоріям чоловіків виїздити за кордон. Зокрема нововведення стосуються водіїв, залізничників, спортсменів, що беруть участь в міжнародних змаганнях, їх лікарів, тренерів та організаційного супроводу.

Для кожної категорії громадян встановлено максимальний термік перебування за межами країни. Водіям, що перевозять пальне та інші товари критичного імпорту, дозволено знаходитися за кордоном до 45 днів. Залізничники можуть покидати Україну на 6 місяців. Спортсменам та супроводжуючим їх особам не дозволяється затримуватися за кордоном довше, ніж на 30 днів.